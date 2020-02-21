شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض في المقدمة.. تعرف على أكثر مدن المملكة التي تقع فيها حوادث مرورية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت إحصائيات الإدارة العامة للمرور عن انخفاض في حوادث الطرق بالمملكة خلال العام الماضي 1440هـ بنسبة تجاوزت 53.8 %، كما انخفضت الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية إذ بلغت نسبة الوفيات 35.1%، فيما بلغ انخفاض الإصابات نسبة 14.1%.
وأوضحت إحصائيات الحوادث المرورية الصادرة من وزارة الداخلية أن إجمالي الحوادث المرورية بلغت مليونا و633 ألفاً و 684 حادثا، وذلك من عام 1437 الذي سجلت فيه 533380 حادثاً مسجلة انخفاضاً تدريجيا للأعوام التالية وحتى العام الماضي 1440، والذي بلغت فيه 287353 حادثا مسجلة انخفاضا بنسبة 53.8 %، نتجت عنها 27863 حالة وفاة إذ سجلت 9061 وفاة عام 1437هـ- وفقاً لـ”الوطن”-.
وشهدت حوادث الطرق انخفاضاً تدريجيا خلال الأعوام الماضية لتصل إلى 5835 وفاة خلال العام الماضي بنسبة انخفاض 35.1 %، فيما بلغت الإصابات خلال نفس الفترة 133175 إصابة منخفضة بنسبة 14.1 % إذ كانت 38120 إصابة في عام 1437 لتصل إلى 32756 إصابة العام الماضي.
وبينت الإحصائيات أن النسبة الأعلى للحوادث المرورية خلال 1440 سجلت خلال شهر شعبان بـ 26055 حادثا بنسبة 9 %، فيما تصدر شهر رمضان الأشهر في عدد الوفيات إذ بلغت فيه 550 بنسبة 9.4 %، أما الإصابات تصدرها شهر جمادى الآخرة بـ 3061 إصابة بنسبة 14.1 %.
ووفقاً للإحصائيات استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى في الحوادث المرورية بـ 79465 حادثاً بنسبة 27.6 %، ثم مكة المكرمة بـ 72490 حادثاً بنسبة 25.2 %، وحلت منطقة الباحة أخيرة بـ 1469 حادثاً بنسبة 0.5 %.
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