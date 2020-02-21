شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستنكر حادثي إطلاق النار في مدينة هاناو الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تاصل – واس: عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.

وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

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