دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اكتشاف أثري عمره 70 ألف سنة يحل لغز تطور البشر

عُثر في العراق على هيكل عظمي أثري يعود إلى إنسان نياندرتال يبلغ عمره أكثر من 70 ألف عام، ويحل هذا الاكتشاف الكثير من الأمور التي كانت غائبة عن التاريخ البشري.

البقايا الأثرية تم اكتشافها في كهف Shanidar في العراق حيث تجمعت بقايا 10 هياكل عظمية لأفراد نياندرتال وتم العثور عليها في الفترة ما بين الخمسينيات والستينيات وخضعت للكثير من الدراسة والتجارب.

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وتمكن أهمية هذا الاكتشاف في أن الهياكل العظمية تضم أعضاء مفصلية لأول مرة لإنسان النياندرتال منذ أكثر من عقدين من الزمن وهو ما ساعد العلماء على التعرف على طبيعة حياة الإنسان القديم.

كما يوضح هذا الاكتشاف الممارسات الجنائزية التي مارسها الإنسان القديم، وهو أمر يُعرف لأول مرة وفقاً لما أوضحته الدكتورة إيما بوميروي، من قسم الآثار في كامبريدج.

فمع استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة اكتشف العلماء أن هؤلاء الأشخاص تم دفنهم عمداً وفقاً لطقوس محددة ولم يكن دفع عشوائي وهو ما يشير إلى أسلوب حياة أكثر تطوراً عما نعتقده عن حياة الإنسان القديم.

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على جانب آخر، يمكن الاعتماد على كهف Shanidar كموقع للذاكرة الجنائزية بفضل الطقوس المتكررة التي مارسها الإنسان القديم فيما يتعلق بدفن الموتى.

ويبحث العلماء حالياً عن إجابات لأسئلة أكثر تعقيد حول طرق وفاة الإنسان القديم وإذا كانت نفس الأسباب التي تؤدي لوفاة البشر حالياً هي نفسها التي تسببت في وفاته أم لا.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

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