دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أقوى كمبيوتر في العالم: كم تبلغ تكلفته وفيم سيتم استخدامه؟

كشفت تقارير تقنية أن الحكومة البريطانية تقوم حالياً بتطوير ما وصفته بأنه أقوى كمبيوتر في العالم، وأنها تنوي أن تستثمر فيه 1.2 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 1.6 مليار دولار.

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فإن الكمبيوتر الخارق يستم استخدامه بشكل رئيسي لتقديم نشرات أكثر دقة تخص الطقس والمناخ.

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وأوضحت أن الكمبيوتر العملاق ستقوم بإدارته هيئة الطقس البريطانية، حيث ستعتمد عليه في التنبؤ بالعواصف بشكل أكثر دقة، كما أنه سيساعد في تحديد المواقع المناسبة لإنشاء مصدات لمياه الفيضانات، وكذلك للتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.

وإلى جانب هذا، فإن الكمبيوتر الخارق سيكون قادراً أيضاً على إعطاء تنبؤات أفضل للمطارات، بشكل يتيح لها الاستعددا بأفضل طريقة لأي حدث طارئ، بالإضافة إلى أنه ستكون له فائدة كبيرة لقطاع الطاقة، حيث سيمنحها معلومات أكثر تفصيلاً.

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جدير بالذكر أن أجهزة الكمبيوتر الضخمة التي تستخدمها هيئة الطقس البريطانية في الوقت الحالي من المتوقع أن ينتهي أجلها في أواخر عام 2022، أي بعد نحو عامين من الآن.المزيد:

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