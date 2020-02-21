شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا حيلة قطر الجديدة للإساءة لدول الرباعى العربى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النظام القطرى محاولاته للإساءة إلى دول الرباعى العربى عبر ترويج أكاذيب وشائعات لتشويه سمعة تلك البلدان، وكان آخرها ادعاء قطر أن السعودية عرقلت اجتماع دول مجلس التعاون الخليجى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وزعمت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، الجمعة، أن المملكة العربية السعودية حرمت وزيرة الصحة القطرية من الوصول في الموعد لحضور اجتماع وزراء الصحة فى الرياض.

وادعت وزارة الخارجية القطرية في منشور على حسابها الرسمي على تويتر إن السعودية لم تمنح وزيرة الصحة حنان الكواري تصريحا بالدخول إلا بعدما بدأ بالفعل اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر مقاطعة سياسية واقتصادية وتجارية على قطر منذ منتصف 2017 بسبب تدعم الدوحة للإرهاب التقرب من إيران.

Advertisements

وبدا أول مؤشر على انفراجة في أواخر العام الماضي عندما بدأت السعودية وقطر محادثات بشأن النزاع، لكن وزير الخارجية القطري قال الأسبوع الماضي إن المباحثات لم تكلل بالنجاح وتم تعليقها في بداية يناير الماضى.

وحاولت الكويت والولايات المتحدة، اللتان تتمتعان بعلاقات طيبة مع كل أطراف النزاع، التوسط في النزاع لإعادة الوحدة إلى منطقة الخليج لكن دون جدوى.

وتم تسجيل تسع حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات معظمها بين صينيين.

وظهر الوباء في الصين وأودى بحياة أكثر من 2100 شخص هناك. ويشير بحث جديد إلى أن الفيروس أسهل انتقالا مما كان يعتقد الأمر الذي أجج القلق الدولي من التفشي.