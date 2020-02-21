شكرا لقرائتكم خبر عن جنود الاحتلال يلاحقون مسنة توزع الحلوى على المصلين فى المسجد الأقصى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام جنود قوات الاحتلال الاسرائيلي بملاحقة سيدة مسنة توزع الحلوى على المصلين من الرجال والسيدات الخارجين من المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة فجر اليوم الجمعة، وعرضت وسائل اعلام محلية فلسطينية لقطات فيديو للحظة ملاحقة قوات الاحتلال للسيدة الفلسطينية والهجوم عليها وكأنها تحمل متفجرات في حقيبتها، ثم حاول الأهالي منع قوات الاحتلال عن الفتك بالسيدة العجوز ولكن جنود الاحتلال هددوهم بإطلاق النار.

وبالأمس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 11 فلسطينيا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال، في القدس، مواطنا من بلدة العيزرية، وآخر من بلدة عناتا، واثنين من العيسوية، وشابا من حي السويح في بلدة سلوان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال، شابا وشابة من بلدتي حلحول وشابة من دير سامت، كما اعتقلت في سلفيت، شابا من بلدة ديراستيا بعد أن داهمت منزل ذويه.. وفي رام الله، اعتقلت شقيقين من بلدة بيت ريما، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريقا مؤديا إلى برية بلدة السواحرة الشرقية الواقعة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر إن سلطات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي من جهة بلدة السواحرة، المؤدي إلى البرية ومنعت المواطنين من التنقل عبره، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التضييق على المواطنين وللاستيلاء على أراضي البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين ألفلسطينية، قالت أمس الخميس، إنها تتابع جريمة الاحتلال الاسرائيلى بحق الطفل مالك عيسى (8 أعوام)، من العيسوية، الذى فقد عينه اليسرى، جَرّاء اصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.

وكان الإعلام الإسرائيلى قد بث شريط فيديو، يوثق لحظة إصابة الطفل عيسى، ويؤكد عدم وجود أى حادث غير عادى لحظة الإصابة.