إسرائيل تقرر بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية .
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن بينيت "أوعز إلى لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية في الضفة الغربية بالمصادقة على خطة لبناء أكثر من 1900 وحدة في عدة مستوطنات قائمة بالضفة الغربية".
وأضافت "من المقرر أن تلتئم اللجنة الأربعاء المقبل لإقرار هذه الخطة".
ويملك وزير الدفاع صلاحية إقرار المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة" إسرائيل اليوم"، الجمعة، عن بينيت قوله "نحن نعمل ولا ننتظر، لن نسلم ولو شبر أرض للعرب، ومن أجل تحقيق هذه الغاية يجب علينا أن نبني".
وأضاف في إشارة إلى الضفة الغربية "الاستيطان في يهودا والسامرة من أركان الصهيونية ويجب علينا توسيعه والمضي قدما".
ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإٍسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.
ويعتبر المجتمع الدولي أن الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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