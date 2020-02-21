شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان هيثم بن طارق يصدر مرسوما ساميا بتعديل النشيد الوطنى لسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أمس الخميس، مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض الكلمات فى النشيد الوطنى العمانى، وذلك بعد انتهاء فترة الحداد الرسمية، ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أصدر السلطان هيثم، المرسوم السلطانى رقم "2/2020" بتعديل الملحق رقم "3" المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطنى، جاء نصه:

نحن هيثم بن طارق.. سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم "101/96"، وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطنى الصادر بالمرسوم

السلطانى رقم "53/2004"، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُستبدل بالبند "أولا" من الملحق رقم "3" المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطنى المشار إليه، البند المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

Advertisements

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره فى 26 من جمادى الثانية سنة 1441 الموافق 20 من فبرابر سنة 2020.

الملحق رقم "3": النشيد الوطنى:

يا رَّبنا احفظ لنا جلالة السلطان.. والشعبَ فى الأوطان.. بالعزّ والأمان.. وليدمْ مؤيدا عاهلا ممجدا.. بالنفوسِ يفتدى.. يا عمان نحنُ من عهدِ النبى أوفياء من كرامِ العرب.. فارتقى هام السماء.. وأملئ الكونَ الضياء.. وأسعدى وانعمى بالرخاء".





وتوفى السلطان قابوس بن سعيد، يوم 10 يناير الماضى، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد تولّى حكم السلطنة لنحو 50 عاما، ولم يكن السلطان قابوس متزوجا وبالتالي لا أبناء له أو أشقاء ليرثوا الحكم من بعده.

وفى انتقال سريع وسهل للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العمانى هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان، خلفا لابن عمه الراحل قابوس.