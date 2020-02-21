البيئة تحذر من أكل الجراد لهذا السبب

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عدم أكل الجراد؛ نظراً لتسممها بمبيدات الرش التي قد تسبب تسمماً لمن يتناوله.

وأوضحت الوزارة أن الجراد تتوجه إلى النطاق العمراني؛ كونها مناطق رطبة يتوفر فيها الغذاء إلى جانب جفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر.

ونوهت إلى أنها كلفت ٤٣ فرقة من الوزارة في المنطقة الشرقية لمواصلة أعمال مكافحة وتطهير “الجراد الصحراوي”، داعيةً إلى الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الوزارة “بلغ”.