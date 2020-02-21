عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Image.canon.. كانون تطلق خدمة سحابية جديدة

الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365

تطلق شركة كانون خدمة الحوسبة السحابية Image.canon خلال أبريل/نيسان القادم، وذلك بعد إيقاف خدمة تخزين الصور عبر الإنترنت Irista.



وأوضحت الشركة اليابانية أن أهم ميزة في الذاكرة السحابية الجديدة تتمثل في إمكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو من كاميرات كانون المتوافقة مباشرة عند وجود اتصال بشبكة WLAN اللاسلكية، بما في ذلك تحميل صور بصيغة RAW والأفلام بدقة 4K، بالإضافة إلى إمكانية النقل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو إلى الأجهزة الأخرى ومواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتنقسم خدمة Image.canon الجديدة إلى ذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى الطويل، وتتمثل مهمة ذاكرة المدى القصير في تخزين كل ما يتم تسجيله أو التقاطه بالكاميرا لمدة 30 يوما فقط، وإذا رغب المستخدم في الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو لفترة أطول، أي منع الحذف التلقائي لهذه البيانات، فإنه يتعين عليه نقل الصور ومقاطع الفيديو يدويا إلى ذاكرة المدى الطويل.

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ويمكن استعمال ذاكرة المدى الطويل إلى أجل غير مسمى وتوفر للمستخدم سعة تخزينية تبلغ 10 جيجابايت مجانا، وعند قيام المستخدم بتثبيت البرنامج "Downloader for Image.canon" على حواسيب ويندوز وأجهزة الماك فإنه سيتمكن من تنزيل الصور ومقاطع الفيديو على هذه الأجهزة تلقائيا.

ولتسهيل عملية نشر الصور على شبكات التواصل الاجتماعي توفر خدمة الحوسبة السحابية Image.canon نسخا بدقة وضوح أقل من جميع الصور تلقائيا، ويتم تجميع النسخ الخاصة بشبكات الميديا الاجتماعية في مكتبة منفصلة.

وأعلنت كانون أن خدمة الحوسبة السحابية Image.canon الجديدة ستحل محل خدمة كانون Image Gateway السابقة في معظم الكاميرات المزودة بشبكة WLAN اللاسلكية، وذلك عن طريق تحديث البرامج الثابتة (الفيرموير).

وينطبق ذلك أيضا على خدمة "أونلاين ألبوم" المرتبطة بها، وسيتم نقل بيانات العملاء تلقائيا إلى خدمة Image.canon السحابية قبل إيقاف خدمة "أونلاين ألبوم" بنهاية مارس/آذار المقبل.

وأكدت كانون تثبيت خدمة الحوسبة السحابية الجديدة بشكل قياسي في جميع كاميراتها المزودة بشبكة WLAN بدءا من موديل 2020.