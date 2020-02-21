شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يبحث مع رئيس البرلمان الباكستانى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستانى محمد صادق سنجرانى، الذى يزور المنامة على رأس وفد، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن سنجرانى أشاد بعمق العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين، وقال أن هناك إمكانية كبيرة لتوطيد وتعميق التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

من جانبه رحب ولى العهد بالوفد الباكستانى، وقال إن الزيارة تساعد فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين بلاده وباكستان.

كما التقى رئيس مجلس الشيوخ رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل. وركز الجانبان على تعزيز التعاون المؤسسي الثنائي وزيادة الزيارات المتبادلة للوفود البرلمانية بين البلدين.

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