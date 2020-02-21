عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موانئ الكويت توقف نقل الأفراد من إيران وإليها لمنع تسرب كورونا

الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا اعتبارا من، الخميس وحتى إشعار آخر، بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



وذكرت "الموانئ" في بيان أن قرار الايقاف جاء بغية "تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب".

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارا من ذات اليوم وحتى إشعار آخر نتيجة تسجيل إصابات ووفيات بالفيروس الجديد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أوصت في وقت سابق من الخميس بعدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي بعد ظهور إصابات بكورونا وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به.

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وأوضحت الصحة في بيان لها أنه انطلاقا من حرصها على سلامة الكويتيين والمقيمين ستقوم بـ"تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة (قم) حتى يتم التأكد من عدم حملهم الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق من الخميس ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 5 حالات مؤكدة بعد تسجيل 3 حالات جديدة بمدينتي (قم) و(اراك) المجاورتين فضلا عن حالتي وفاة في (قم).

فيما تشير تقارير إعلامية لوجود نحو 25 حالة بالحجر الصحي.

ومن جهتها، اتخذت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الخميس، إجراءات وقائية على الحدود مع إيران.

وقال مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إن إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع بالمحاجر الصحية والبيطرية العاملة على المنافذ الحدودية.