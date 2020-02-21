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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2144 حالة
الجمعة 21 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في الصين عن وفاة 115 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 شباط/فبراير ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في المقاطعة إلى 2144 شخصا.
وأضافت أنه تم تسجيل 411 حالة إضافية مؤكدة بالفيروس القاتل في هوبي ما يرفع عدد المصابين إلى 62 ألفا و 442 شخصا حتى نهاية أمس الخميس.
وذكرت وكالة انباء بلومبرج أن 1451 شخصا من المصابين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض ما يرفع عدد المتعافين من المرض إلى 11 ألف و 788 شخصا.
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