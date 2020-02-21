الجيش السوري يحبط «عودة أردوغان» لإدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدى الجيش السوري بنجاح، أمس، لهجوم نفذته الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة، بغطاء من القصف المدفعي والصاروخي التركي، فيما قتل جنديان تركيان، وأصيب خمسة آخرون بغارة جوية في إدلب، نسبتها الرئاسة التركية إلى الجيش السوري، في حين أصيب شخصان بجراح بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة المرجة وسط دمشق.

وذكر المرصد السوري أن فصائل إرهابية، بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وأخرى منضوية في الجبهة الوطنية للتحرير، شنّت بدعم من القوات التركية هجوماً ضد مواقع الجيش السوري في بلدة النيرب الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن «الأتراك دعموا الفصائل بسلاح المدفعية، وأمنوا لها تغطية أثناء تقدمها على الأرض وتقدموا خلفها». وسيطرت الفصائل، وفق المرصد، على الجزء الأكبر من النيرب، قبل أن تجبرها قوات الجيش السوري مدعومة بالطيران الحربي على التراجع. وأسفرت المعارك والقصف الجوي وفق المرصد عن مقتل 11 عنصراً من القوات الحكومية و14 من الفصائل الإرهابية، إضافة إلى الجنديين التركيين. وأكدت وكالة أنباء «الأناضول» التركية نقلاً عن مصدر في المنطقة أن «هناك تحركاً لحماية مواقع الجيش التركي» من دون أن تحدد ما إذا كانت القوات التركية تشارك في العملية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية من جهتها أن «وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على المجموعات الإرهابية المهاجمة على محور النيرب». وذكر مصدر عسكري سوري، أمس، أن الجيش السوري دمر عدداً من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب.

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من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات «سو 24» الروسية دمرت دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب. وأضافت في بيان صدر عن مركز المصالحة في سوريا (التابع للدفاع الروسية)، أن الغارات الروسية مكنت قوات الجيش السوري من صد هجمات للمسلحين في المنطقة بنجاح، مشيرة إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت آليات تابعة للمسلحين مزودة بأعيرة ثقيلة. وأوضح المركز أن «العصابات الإرهابية نفذت، في 20 فبراير، عدداً من الهجمات المكثفة باستخدام أعداد كبيرة من المدرعات على وحدات الجيش العربي السوري باتجاه محور قميناز - النيرب». وأشار البيان إلى أن أداء المسلحين كان مدعوماً بنيران مدفعية القوات المسلحة التركية، ما مكنهم من اختراق دفاع الجيش السوري. وتابع البيان: على خط فض النزاع، تم إبلاغ الجانب التركي بأن وسائل السيطرة الموضوعية الروسية رصدت نيران مدفعية من المواقع التركية على وحدات الجيش السوري، وبعد إبلاغ الجانب التركي بهذه المعلومات، توقف إطلاق نيران المدفعية​​​.

إلى ذلك، أصيب شخصان بجروح الخميس في انفجار عبوة ناسفة وُضعت بسيارة في وسط دمشق، في حادثة هي الثانية خلال يومين.

وأفادت الوكالة عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة بيك أب في منطقة المرجة ما أسفر عن إصابة اثنين من المارة. ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من تفجير مماثل طاول سيارة مركونة قرب كراجات في منطقة باب مصلى في دمشق وأسفرت عن إصابة خمسة مدنيين، أحدهم في حالة خطرة، وفق ما ذكرت الوكالة الثلاثاء.

(وكالات)