شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تدين «سمّ العنصرية» بعد مقتل 9 أشخاص على يد متطرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مدينة هاناو الألمانية، ليل أمس الأول الأربعاء، يوماً أسود، بعدما قتل يميني متطرف لديه دوافع «كراهية الأجانب»، 9 أشخاص، أغلبيتهم من أصول كردية، في عمليتي إطلاق نار في مقهيين للشيشة بالمدينة، قبل أن ينتحر، في حادث لقي إدانة واسعة حول العالم، ودانت معه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ما وصفته ب«سمّ العنصرية» داخل المجتمع، فيما أعرب عدد من القادة الأوربيين عن تضامنهم مع برلين.

ومساء أمس، استُهدف مقهى «ميدنايت» للشيشة في وسط مدينة هاناو التي تبعد 20 كم عن فرانكفورت، قبل أن ينتقل مطلق النار على متن سيارة إلى مقهى «أرينا بار» في كورت-شوماخر بلاتز، في حي كيسيلشتات. وذكرت تقارير أن المهاجم دخل المقهى الثاني، وأطلق النار على من كانوا في ركن المدخنين، فقتل خمسة، بينهم امرأة، وفق صحيفة «بيلد» التي أضافت أن القتلى من أصول كردية. وارتفعت حصيلة المجزرة من ثمانية قتلى في البداية إلى تسعة، إثر وفاة شخص متأثراً بجروحه.

وتسبب الحادث بصدمة داخل ألمانيا، ونددت ميركل بجرائم اليمين المتطرف. وقالت للصحفيين: «العنصرية سُم، الكراهية سُم، وهذا السمّ موجود في مجتمعنا، وعليه تقع المسؤولية في الكثير من الجرائم»، مشيرة إلى سلسلة جرائم واعتداءات ارتكبها نازيون جدد في سنوات سابقة. وتابعت: «هناك الكثير من المؤشرات في الوقت الراهن على أن الجاني تصرف بدافع من العنصرية والتطرف اليميني، وكراهية المختلفين في الأصل، والدين، والمظهر».

وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، إنه يقف إلى «جانب الأشخاص المهددين بالحقد العنصري»، معبراً عن ذهوله أمام «العنف الإرهابي في هاناو».

من جهته، قال وزير الداخلية في مقاطعة هاناو، بيتر بوث، إن مطلق النار المحتمل هو ألماني يدعى توبياس آر (43 عاماً)، عثر عليه ميتاً، صباح أمس، في شقته إلى جانب جثة والدته، مشيراً إلى «دافع كره أجانب». وتولت النيابة العامة المكلفة شؤون مكافحة الإرهاب التحقيق في الحادث، مؤكدة أنها تملك عناصر تدعم فرضية دافع كره الأجانب. وبين القتلى ضحايا من أصل كردي، كما أعلنت كونفيدرالية مجموعات كردستان في ألمانيا، متهمة القادة الألمان «بعدم مكافحة إرهاب اليمين المتطرف بشكل حازم».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن ابن صاحب المقهى المستهدف قوله: «الضحايا أشخاص نعرفهم منذ سنوات». وقال إن اثنين من موظفي المقهى لقيا حتفهما، مضيفاً أنه لم يكن هو، ولا والده، موجودين في المقهى وقت الهجوم. وقال «إنها صدمة للجميع».

من جهتها، قالت النائبة المحافظة كاتيا لايكرت «إنه حقاً مشهد رعب»، فيما تحدث رئيس بلدية هاناو الاشتراكي الديمقراطي كلاوس كامينسكي، عن «ليلة مرعبة ستطاردنا بالتأكيد لوقت طويل جداً»، مطالباً بعدم إطلاق التكهنات، مناشداً المواطنين الحذر.

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وعُثر على رسالة اعترافات، ومقطع فيديو لمرتكب الجريمة. وقال الخبير في شؤون الإرهاب في جامعة كينجز كوليدج في لندن، بيتر نيومان، إن الرسالة مؤلفة من «24 صفحة، وتعكس كراهية للأجانب، ولغير البيض».

وكتب نيومان على «تويتر»، أن كاتب الرسالة: «يدعو إلى إبادة دول عدة في شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، مستخدماً مصطلحات تدعو صراحة لتحسين النسل، مؤكداً أن العلم يُثبت أن بعض الأعراق متفوقة».

ويقول المشتبه فيه، إنه كان «كل حياته مراقباً من أجهزة الاستخبارات»، ويصف نفسه بأنه «عازب غير طوعي»، و«يعترف بأنه لم تكن لديه أبداً علاقة مع امرأة»، وفق نيومان. وعثر المحققون أيضاً على سيارة المشتبه فيه التي تحوي ذخائر، وفق وسائل إعلامية. وتجمع نحو عشرة أشخاص، أمس، أمام موقعَي إطلاق النار. وقال أحمد، وهو من سكان الحي منذ 30 عاما: «أعرف جيداً الأشخاص الذين كانوا في المقهى. ما حصل ليس أمراً طبيعياً، كان يمكن أن أكون مكانهم». وقالت إمرأة أخرى: «لا أفهم الأمر، لم يكن لدينا مشاكل عنصرية هنا».

وفي بروكسل، عبر العديد من القادة عن تضامنهم مع ميركل قبل افتتاح القمة الأوروبية. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه «يقف إلى جانب» المستشارة، فيما عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية، أورسولا فون دير لايين، عن«صدمتها إزاء المأساة». وتحدثت جمعية «ديتيب» أبرز منظمة للجالية التركية المسلمة في ألمانيا، في بيان عن «يوم أسود في تاريخ ألمانيا»، وطالبت بحماية إضافية لأفراد الجالية الذين «لم يعودوا يشعروا بأمان». ويتوقع تنظيم تجمعات دعم للضحايا مساء، في هاناو، وبرلين، أمام بوابة براندنبورج. ويثير تهديد اليمين المتطرف قلقاً متزايداً لدى السلطات الألمانية، لا سيما منذ قتل سياسي ألماني مؤيد للمهاجرين، عضو من حزب ميركل في يونيو الماضي. والجمعة الماضي، ألقت السلطات القبض على 12 عضواً في جماعة يمينية متطرفة، في إطار تحقيق واسع النطاق لمكافحة الإرهاب. (ا ف ب)

اعتقال رجل بعد واقعة طعن في مسجد بلندن

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الخميس، أن رجلاً في السبعينات من عمره، تعرض للطعن بسكين في مسجد بلندن، وأكدت اعتقالها رجلًا آخر لشبهة الشروع في القتل.

وقالت شرطة العاصمة في بيان «عثر على رجل في السبعينات من العمر مصاباً.

تم تقييم حالته بأنها ليست خطرة». وأظهرت صور نشرت على موقع «تويتر» أفراد الشرطة، وهم يقيدون حركة رجل في ساحة الصلاة بالمسجد قرب متنزه ريجنتس قبل اقتياده بعيداً. (رويترز)