شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن تعليق الهدنة.. ويستعد لحل الأزمة عسكريّاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسسماري، الأربعاء، تعليق العمل بالهدنة في ليبيا.

وقال في مؤتمر صحفي: «إن أردوغان بدأ يتجه إلى التصعيد بشكل كبير، ويدلي بتصريحات رسمية عن الأزمة الليبية كأنه رئيس طرابلس»، وأضاف أن «الأزمة طالت، ويجب أن تنتهي بوقت سريع، ولا حل إلا الحل العسكري».

وأعلن المسماري، أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وصل إلى موسكو للقاء المسؤولين الروس وبحث الأزمة الليبية، وأوضح أن القائد العام ، يؤيد الحل السلمي للأزمة الليبية، ويدعم المبادرات الدولية، مؤكداً أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب سواء كان أشخاصاً أو مؤسسات.

وأشار إلى أنه «لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضي ليبيا»، واضاف» في الوقت الذي نسمع فيه أطروحات السلام ونشارك في المباحثات، تقوم حكومة الوفاق باستجلاب الإرهابيين من كل أصقاع الأرض، خاصة من سوريا عبر تركيا»، وتابع أنه «لا تهاون ولا هدنة مع مجموعات إرهابية ولا مع قوات محتلة تركية».

وذكر أن أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي، وإنما بالغاز والنفط الليبيين، لافتاً إلى أن تركيا ترسل السلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس، وتنقل إرهابيين خطرين جداً.

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من جانب آخر، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان إنها ألقت القبض على 13 عنصراً من الميليشيات في محاور طرابلس، بينهم مرتزقة بعثتهم تركيا.

بدوره أكد مسؤول عسكري بالجيش الليبي، أن ميليشيات مصراتة، بدأت تفكر في الانسحاب من معركة طرابلس والعودة إلى مدينتها، احتجاجاً على تخصيص حكومة الوفاق رواتب للمرتزقة السوريين أعلى من رواتبهم.

وأوضح في تصريح لقناة العربية.نت الإخبارية، أن لديهم معلومات تفيد بأن ميليشيات مصراتة، تعيش حالة من الاحتقان والغضب في محاور القتال وهددت بالانسحاب من المعركة، بسبب المزايا المالية المرتفعة التي تمنحها الوفاق للمرتزقة الذين نقلتهم تركيا لدعمها وتدفعها بالعملة الصعبة، والتي تعادل أضعاف رواتبهم.

ومنذ انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس في الرابع من إبريل الماضي، تحالفت مدينة مصراتة التي يسيطر عليها «الإخوان» مع حكومة الوفاق؛ حيث قدمت تعزيزات عسكرية كبيرة لدعم ميليشيات طرابلس.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن آلاف المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا لدعم صفوف قوات الوفاق، سيتقاضون رواتب تصل إلى 2000 دولار لكل مقاتل.

وأواخر الشهر المنقضي، نشر بعض المرتزقة السوريين مقطع فيديو من العاصمة طرابلس، وثّقوا من خلاله احتفالاتهم بتقاضي أول راتب بالدولار الأمريكي والدينار الليبي، وهو ما أثار غضب الليبيين خاصة في المدن الشرقية، ودفع بالقبائل إلى غلق الموانئ والحقول النفطية الواقعة شرقي البلاد، احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين. (وكالات)