شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن خططاً لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، اعتزامه بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، فيما وصفته الرئاسة الفلسطينية ب«غير شرعي». وقال نتنياهو خلال جولة بمستوطنة «هار جوماه» إنه يعتزم إقامة 2200 وحدة استيطانية بالمستوطنة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة. وأشار إلى مصادقته على بناء 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات همتوس» جنوبي المدينة المحتلة.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء «الإسرائيلي» قبيل الانتخابات المقررة في الثاني من شهر آذار/مارس المقبل. وقال رئيس الوزراء «الإسرائيلي»: «أعلن عن إنشاء هار حوما (5)، وهو حي سنبني فيه 2200 وحدة سكنية، وهذا يعني 12000 مقيم جديد، سيكون هار حوما حياً يضم حوالي 50000 شخص. هذا يشبه مدينة متوسطة الحجم في إسرائيل». وأضاف «سنبني جفعات همتوس، لقد أزلنا جميع العوائق، وافقنا على بناء 3000 وحدة سكنية لليهود».

بدوره، قال نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية: إن القرار بمثابة ضم تدريجي مرفوض للأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ لخطة «صفقة القرن» الأمريكية. وأضاف: الاستيطان غير شرعي بموجب كل القرارات الدولية ولا نقبل بأي استيطان في أراضي الدولة الفلسطينية.

وأكد أبو ردينة أن إصرار نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين هو تدمير ممنهج لحل الدولتين، لتنفيذ «صفقة القرن» المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان «الإسرائيلي» كله غير شرعي في جميع الاراضي الفلسطينية. وأضاف أن محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين «الإسرائيلي» عشية الانتخابات «الإسرائيلية» على حساب الحقوق الفلسطينية لن يجلب السلام والاستقرار لأحد، وسيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجها.

وحذر أبو ردينة من أن تنفيذ المخطط الاستيطاني يهدف لفصل مدينة القدس بالكامل عن مدينة بيت لحم، ما يعني تدمير أية فرصة لإحلال السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف الجنون «الاسرائيلي» الساعي لفرض سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي لن نقبله إطلاقاً، وسنواجهه بشتى الوسائل.

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وأكد الناطق الرسمي أن الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، سيواصلون التحرك لمواجهة صفقة العار الأمريكية، وأية قرارات تحاول من خلالها حكومة الاحتلال تنفيذ مؤامرة «صفقة القرن»، التي لن تمر وستنتهي إلى مزابل التاريخ.

وصادقت محكمة الاحتلال، أمس، على قرار هدم منازل 5 معتقلين، بعد أن رفضت التماساً لوقف القرار، مدعية أن «هدم المنازل هو إجراء رادع يمنع تنفيذ عمليات ضد إسرائيل». ووفقاً لصحيفة «إسرائيل اليوم»، فإن «المحكمة استمعت إلى رأي هندسي حول هدم شقة أحد المعتقلين، التي تتواجد في مبنى يضم شققاً سكنية أخرى»، مشيرة إلى أن «الرأي الهندسي ذكر أن احتمالية حدوث أضرار في الشقق الأخرى ضئيلة جداً، وحتى إذا حدث ضرر فسيكون بسيطاً».

يذكر أن محكمة الاحتلال العسكرية بدأت بمحاكمة 5 معتقلين فلسطينيين في شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم، بزعم ضلوعهم في تنفيذ عملية «عين بوبين». وتعرض الأسرى الخمسة لتعذيب شديد ووحشي أثناء التحقيق معهم في أقبية الاحتلال، ونقل بعضهم إلى المستشفى فاقداً للوعي.

وكانت قوات الاحتلال قد دهمت قبل نحو 3 أشهر منازل الأسرى، وأخذت قياساتها، في إجراء يتبعه الاحتلال قبل تنفيذ الهدم. وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، من جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في مخيم العروب شمال الخليل خلال مواجهات، في حين أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم أربعة مساكن، شرق يطا جنوب الخليل، بينما طارد مستوطنون، رعاة أغنام بالقرب من خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

واعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينما شرعت طواقم الاحتلال بوضع لمسات فنية وعلامات للبدء بشق شارع استيطاني يضم أنفاقاً وجسوراً جنوب مدينة نابلس، يبدأ من بلدة زعترة ويخترق حوارة وبيتا وأودلا، في وقت أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز، صوب عمال مكب النفايات قرب بيت حانون شمال قطاع غزة.

(وكالات)