سلطان: الثقافة أكثر فاعلية في التوعية بخطر الأفكار الظلامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وفد اتحاد الكتاب والأدباء العرب، يتقدمهم الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام.

ورحب سموّه، بالوفد في إمارة الشارقة، متمنياً له دوام النجاح والتقدم في المهام المنوطة بهم، في النهوض بالثقافة العربية وتفعيل دورها.

وأكد سموّه، أن الثقافة هي العامل الرئيس لتطور المجتمعات العربية وتنميتها، والنهوض بها على مختلف المستويات. مشيراً إلى أنها الأداة الأكثر فاعلية في توعية المجتمع من خطر الأفكار الدخيلة والظلامية.

وبحث سموّه مع الوفد، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمشهد الثقافي والأدبي في الوطن العربي، وسبل النهوض به.

وتطرق اللقاء، إلى دور اتحاد الكتاب والأدباء العرب، في تبني القضايا الثقافية، ودعم المثقفين والأدباء العرب ونشر إبداعاتهم.

وقدم الأمين العام للاتحاد، جزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة للمشهد الثقافي والأدبي في الوطن العربي، مثمناً دعمه لأنشطة الاتحاد.

حضر اللقاء الهنوف محمد، نائبة الأمين العام للاتحاد، رئيسة مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ويوسف أبو شقرا، رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين.