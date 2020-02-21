شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أقل عدد إصابات بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، أمس الخميس، عن تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد -19)، معتبرة أنه مؤشر على احتواء الوباء، واعلن إقليم هوبي، بؤرة فيروس كورونا في الصين، تمديد تعطيل العمل إلى 11 مارس/‏ آذار المقبل، فيما أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن الصين تحاول جاهدة احتواء الوباء.

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصاً آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادو عن أدنى عدد من الإصابات الجديدة في قرابة شهر، من ضمنها مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء.

وقال مسؤولون صينيون هذا الأسبوع، إن جهودهم الكبيرة، ومنها عزل عشرات ملايين الأشخاص في هوبي وفرض قيود على الحركة في مدن أخرى في أنحاء البلاد، بدأت تؤتي ثمارها.

وأفيد عن أكثر من 600 إصابة جديدة بالفيروس في ووهان، عاصمة هوبي، وهي أدنى حصيلة يومية منذ أواخر يناير/‏ كانون الثاني الماضي، وبتراجع كبير عن حصيلة اليوم السابق وهي 1749 إصابة. وبهذا يسجل عدد الإصابات على مستوى البلاد تراجعاً، لليوم الثالث على التوالي.

وفرضت السلطات الصينية حجراً على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في 23 يناير، وسارعت إلى إغلاق كل أنحاء هوبي في الأيام التي تلت. ونفذت سلطات المدينة هذا الأسبوع عمليات بحث في المنازل استمرت ثلاثة أيام بحثاً عن مرضى محتملين، فيما حذر مسؤول الحزب الشيوعي في المدينة من أن المسؤولين «سيخضعون للمساءلة» في حال فوتوا أي إصابات.

أما المدن البعيدة عن بؤرة الفيروس، فقد حصرت عدد الأشخاص الذين يمكنهم مغادرة منازلهم لشراء الحاجيات من المتاجر، فيما عزلت قرى نفسها، ومنعت دخول غرباء.

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وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، ريتشارد برينان، إن الصين تحقق «تقدماً كبيراً خلال فترة قصيرة»، لكنه حذر من أن الأزمة لم تنته بعد. وقال برينان في مؤتمر صحفي في القاهرة «الأنماط مشجعة جداً، لكن من المبكر جداً القول إنه تمت السيطرة على الفيروس».

وفي السياق، طلب إقليم هوبي، الخميس، من الشركات الاستمرار في تعليق العمل حتى يوم 11 مارس/‏ آذار بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلاً إن المؤسسات التي تعمل في مكافحة المرض، أو الوقاية منه، أو تقديم الخدمات العامة ضرورية، هي المستثناة فقط من ذلك.

وقالت حكومة الإقليم على حسابها على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي، إن المدارس ستظل مغلقة في تمديد جديد لتعليق العمل الذي كان في السابق مقرراً حتى 21 فبراير/‏ شباط.

وكيفية تشخيص الحالات، والتأكد منها، مسألة لها أثر كبير في الإحصاء الرسمي لعدد الحالات، وأثار إدخال تغييرات في أسلوب الإحصاء أسئلة عن مدى الدقة التي تعكس بها الأعداد اليومية المعلنة حجم التفشي الفعلي. وفي البداية، كانت السلطات تستخدم اختبارات الحمض النووي لتحديد وجود الفيروس، لكن هذا النوع من الاختبارات تستغرق معرفة نتائجه أياماً. ومن ثم بدأ إقليم هوبي الأسبوع الماضي اتباع أسلوب جديد، وأسرع في التشخيص باستخدام الأشعة المقطعية بالكمبيوتر التي تستعين بالأشعة السينية، للكشف عن وجود إصابة في الرئة، ولتأكيد وجود الفيروس.

وأسلوب التشخيص الجديد يعني أن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتي ظهرت عليها علامات الالتهاب الرئوي في الأشعة المقطعية على الصدر لكن لم تأت نتيجة التحليلات الجينية للفيروس فيها إيجابية، تندرج في قائمة الحالات المؤكدة. وأدى هذا إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 15 ألف إصابة، في 12 فبراير/‏ شباط، وأثار مخاوف لا تستند إلى أسس من أن الفيروس ينتشر فجأة بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع.

لكن لجنة الصحة الوطنية قالت إنها ستحذف تلك الفئة من الحالات المشخصة إكلينيكياً من معاييرها للحالات المؤكدة، ما يعني حذف 279 حالة من إحصاء هوبي. وقالت اللجنة إن اختبار الحمض النووي هو الأسلوب المفضل في التشخيص. ومن ثم انخفض عدد الحالات المؤكدة في إقليم هوبي، انخفاضاً حاداً، مع إحصاء 349 حالة مؤكدة جديدة انخفاضاً من 1693 حالة الأربعاء، وكان ذلك أقل عدد منذ 25 يناير/‏ كانون الثاني.

من جانبه، عبر الرئيس، الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية عن اعتقاده بأن الأرقام ستتحسن تدريجياً».(وكالات)