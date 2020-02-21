محمد بن راشد: أواصر الأخوة والتناغم تجمع قادة دول «التعاون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ختام تمرين «أمن الخليج العربي 2» الذي نظمته وزارة الداخلية واستضافته أكاديمية شرطة دبي. وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان، والدكتور نايف بن فلاح الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما حضر ختام التمرين الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إلى جانب عدد من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدأ الحفل لحظة وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنصة الرئيسية في أكاديمية شرطة دبي مساء أمس، حيث استقبله وزراء داخلية الدول المشاركة في التمرين، ثم عزفت فرقة موسيقى وزارة الداخلية السلام الوطني لدولة الإمارات، وتليت بعده آيات من الذكر الحكيم، ثم عروض عسكرية للفرق الأمنية المشاركة في التمرين.

وقد نفذت العناصر والآليات المشاركة عملية وهمية لاعتراض موكب إحدى الشخصيات المهمة من قبل عناصر إرهابية اعترضت سبيل الموكب، وتم التعامل مع الإرهابيين بسرعة قياسية وشجاعة وتنسيق كامل بين العناصر الأمنية التي تمكنت من حماية الشخصية بعد أن قضت على العناصر الإرهابية خلال زمن قياسي.

وجرى في العملية الفرضية الثانية تحرير رهائن تم اختطافهم من قبل إرهابيين في حافلة نقل عامة، وجرى التعامل مع العملية بإتقان ومهارة عالية عكست المستوى العالي لتدريب العناصر الأمنية وأهمية التنسيق المحكم فيما بينها أثناء العملية التي أسفرت عن تحرير الرهائن والقبض على الإرهابيين.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور عملية وهمية جرى خلالها مداهمة فندق ومركز تجاري احتجز فيهما رهائن من المدنيين من قبل عناصر إرهابية تمكنت من الدخول إلى الفندق والمركز التجاري واحتجاز عدد كبير من الرهائن الأبرياء، وجرى التعامل مع هذه العملية بحكمة وعزيمة رجال أشداء، شاركت فيها طائرات مروحية وآليات سلالم ومدرعات وسيارات نقل وإسعاف ودراجات هوائية لعناصر أمنية مهمتها الإحاطة بموقع العمليتين ومنع المدنيين من الاقتراب حفاظاً على سلامتهم، وتمت العملية بنجاح باهر بعد القضاء على عدد من الإرهابيين والقبض على الباقين منهم.

وقد حيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع من شاركوا في التمرين وهنأهم على حرفيتهم العالية وشجاعتهم وتضحيتهم من أجل أمن واستقرار دول ومجتمعات دول الخليج العربية وحمايتها من عبث العابثين والمتربصين بها شراً وعدواناً.

وقال سموه: «إن العروض والتجارب العملية والأداء الرائع للعناصر الأمنية والشرطية التابعة لوزارات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت عكست الكفاءة العالية والجاهزية التامة لهذه العناصر الشابة المدربة تدريباً عالياً والمجهزة بأحدث التقنيات والاتصالات والآليات الحديثة».

وأكد سموه أهمية التنسيق الدائم والتكامل بين جميع الجهات المعنية بأمن واستقرار وسلامة دول الخليج العربية وشعوبها والإيمان ب«الله عز وجل» وبقدرات الشباب العربي في هذه الدول الشقيقة التي تجمعها أواصر الأخوة والدم والمصير الواحد والرغبة المشتركة والتناغم الأكيد بين قادة وزعماء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ على وحدة دول وشعوب المجلس وحماية المسيرة المباركة للمجلس في جميع الاتجاهات وعلى مختلف الصعد. (وام)