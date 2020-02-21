سيف بن زايد ووزراء داخلية «التعاون» يزورون موقع إكسبو 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رافق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في جولة بموقع إكسبو، كل من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، وأنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني، إلى جانب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لدى وصول الوزراء كان في استقبالهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك: «تشرفنا بزيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، ووزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إكسبو، مشيراً إلى أن هذه النسخة من إكسبو ستكون استثنائية بفضل المشاركة المتميزة لدول المجلس». وأضاف: «نعمل من خلال إكسبو 2020 دبي على تعزيز التعاون الدولي بما فيه مصلحة العالم، وفي القلب منه منطقتنا العربية».

واطلع الضيوف على جانب من الاستعدادات القائمة لهذا الحدث الدولي، الذي تستضيفه الإمارات ويقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وشملت جولة الضيوف الاطلاع على عرض حول ما يحتويه إكسبو 2020 وعرض حول المشاركات الدولية، وعرض خاص حول تأمين هذا الحدث الدولي الهام.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد استقبل أمس في دبي، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله.

كما استقبل سموه، حمود بن فيصل البوسعيدي.

ورحب سموه، بالوزيرين وتبادلوا الأحاديث الودية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (وام)