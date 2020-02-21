تكريم الوفود في ختام اللقاء الكشفي الدولي بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول فعاليات اللقاء الكشفي الدولي التاسع الذي عقد تحت شعار «الكل للشارقة.. الشارقة للكل» في مفوضية كشافة الشارقة بمشاركة وفود من 94 دولة من مختلف أنحاء العالم يمثلها 250 جوالاً وقائداً.

ونظمت اللجنة العليا حفلًا على أرض مخيم كشافة الشارقة تنوعت فعالياته بين الفقرات الثقافية والترفيهية وتكريم الوفود الكشفية وذلك بحضور اللواء عبد الله سعيد السويدي مشرف عام اللقاء، ورفعت السباعي نائب المدير الاقليمي للمنظمة الكشفية العربية مدير إدارة الطرق التربوية، وخليل رحمة مستشار اللجنة المنظمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، وجميع رؤساء اللجان والأعضاء، بالإضافة إلى عدد من أقطاب الحركة الكشفية في الإمارات.

شهد الحفل تكريم الوفود ومتابعة عرض مرئي مصور عن كافة فعاليات اللقاء. كما قامت بعض الوفود بتقديم دروع للواء عبد الله السويدي تكريماً وتقديراً لحفاوة الاستقبال والتنظيم خلال فعاليات اللقاء.