الأعرج ونجوى بن شتوان في «خلوة الكتابة الإبداعية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف مبادرة «ألف عنوان وعنوان» كلاً من الكاتب الجزائري واسيني الأعرج، والكاتبة الليبية نجوى بن شتوان لتقديم ورش وفعاليات برنامج «خلوة الكتابة الإبداعيّة» الذي أطلقته بهدف تدريب نخبة من الكُتاب الشباب على أساليب مبتكرة تثري المحتوىالإبداعي في الإمارات.

ويركز البرنامج، الذي يقام بدعم من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، وبالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، على تعريف فئة الكتاب الشباب بأساسيات وقواعد الكتابة، وتنوع أساليب الكتابة في الرواية، ويطرح البرنامج كيفية عرض الإنتاج الأدبي والترويج له، والتصدي للتحديات التي تعترض الكتّاب خلال مسيرتهم الأدبية.

ويقدم الروائي واسيني الأعرج خلال البرنامج، خُلاصة تجاربه وخبراته في الكتابة الروائية، حيث يأخذ الشباب المشاركين في رحلة حول تقنيات الكتابة الحرة، ومهارات الكتابة وفق مراحل واضحة تعتمد على البحث والتجريب والتحرير.

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وتشارك الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان تجربتها الأدبية مع مشاركي البرنامج، حيث تضع الكُتّاب الشباب أمام خصائص الكتابة الإبداعية السياسيّة والإنسانيّة، وتستعرض التحديات التي يمكن أن تواجههم على صعيد بناء العمل.

وحول أهمية البرنامج وتأثيره، قال الروائي واسيني الأعرج: «إن الشارقة تؤكد من خلال هذا البرنامج أن الكتاب أصيل في مشروعها الحضاري، وأن جهود الارتقاء به على مستوى النشر والتأليف تراكمية ولها جذورها التي قادتها لتحمل لقب العاصمة العالمية للكتاب، إذ لم تكتفِ بكل ما تقوده على مستوى المعارض الدوليّة، وعلى مستوى صناعة المعرفة، وإنما اختارت أن تأخذ بيد كتّاب شباب، وتساندهم ليكونوا قادرين على استكمال مشاريعهم الإبداعية».

بدورها، تحدثت نجوى بن شتوان عن تجربتها المميزة مع إمارة الشارقة، موضحة أن مشوارها الأدبي بدأ منها بحصولها على أول جائزة في مسيرتها الإبداعية، واليوم تعود إلى الإمارة مُشرفة ومدربة لكتّاب شباب، وتشير إلى أن البرنامج يؤكد حجم العناية والرعاية التي يتلقاها المبدع في الإمارة، ويكشف الرؤى والتوجهات الصادقة الرامية إلى النهوض بالثقافة العربية.