خليفة: الحفاظ على الموائل الطبيعية جزء من الثقافة الحياتية الإماراتية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجولة في غابة محمية «غناظة»، يرافقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.
واطلع صاحب السموّ رئيس الدولة، على أعمال التطوير التي تشهدها المحمية، مشيداً بالجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، من الهدر، والاستهلاك المفرط، وبما حققته الدولة في حماية الحياة الفطرية، بشكل عام، بعدما أنشأت الكثير من المحميات الطبيعية، للحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية، والمعالم الجغرافية المتميزة. وأكد سموّه، أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة، والحفاظ على الموائل الطبيعية، وحماية النظم الإيكولوجية، وعدّها جزءاً من الثقافة الحياتية اليومية.(وام)
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