اليوم.. الإعلان عن 355 فائزاً بمهرجان «الوحدات المساندة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

تختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الوحدات المساندة 2020 المقام في مجمع ميادين الريف في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسط إقبال غير مسبوق من الزوار بلغ عددهم منذ انطلاق المهرجان 100 ألف زائر.

وتشهد منافسات الرماية اليوم استمرار التصفيات النهائية بين المشاركين وسط تحد قوي وإصرار وحماس من الزوار، وسيتم الإعلان عن 355 فائزاً في 18 مسابقة من أصل 10 آلاف و75 مشاركاً في مسابقات الرماية، بمجموع جوائز 7 ملايين درهم، وأعلى جائزة سيحصل عليها صاحب المركز الأول من كل مسابقة 50 ألف درهم.

وشهد فعاليات اليوم التاسع أمس الخميس، اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، واللواء الركن متقاعد سالم علي الغفلي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وكبار قادة وضباط الوحدات المساندة، وعدد كبير من المدنيين والعسكريين، وسط حضور كبير من الزوار.

وبدأت الفعاليات بعرض لفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثم عرض فرسان الخيالة المشترك من القوات المسلحة والوحدات المساندة وشرطة أبوظبي، وهو العرض اليومي المعتاد على مدار أيام المهرجان، حيث يطوف فرسان الخيالة الساحة الرئيسية المخصصة للفعاليات حاملين أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أعلام القوات المسلحة وقيادة الوحدات المساندة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأعقب ذلك عرض رماية مدافع المراسم التابعة لقيادة الوحدات المساندة، وذلك عبر مدفعين 25 رطلا بريطانيي الصنع، يعود تاريخهما إلى الحرب العالمية الثانية، والتي تستخدم حالياً في المناسبات والعروض الحية.

واستعرضت شرطة أبوظبي للحضور مشروع اختبار القيادة الذكي، للراغبين بالحصول على رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي، وشارك أفراد الشرطة الجمهور من خلال مركبة ذكية تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد خلال الاختبار، في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.

وكرم اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، اللواء سيف مبارك الريامي، واللواء عبدالله علي الكعبي، واللواء الركن بطي سلطان العرياني تقديراً لتاريخهم الطويل في خدمة الوطن، وعطائهم الكبير في مؤسسة القوات المسلحة الوطنية العظيمة، خلال زيارتهم للمهرجان.

وقدم الكتبي هدايا ودروعاً تذكارية للمكرمين وأثنى على مبادرة «استبدل كتابك» التي تنفذها لجنة الأدباء والقراءة والتي تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز ثقافة استبدال الكتب والاستفادة من كتب الآخرين.