وفد من «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» يـزور «بــرودإكـس السـعوديـة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من مسؤولي ومديري هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون معرض الإنتاج الفني الدولي «برودإكس السعودية» في دورته الثانية بالرياض، مؤخراً، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة في مواكبة جميع التطورات في الإنتاج المرئي والمسموع.

واطلع الوفد على الفرص التي يتيحها المعرض أمام شركات الإنتاج الفني وصناع المحتوى التلفزيوني والإذاعي والسينمائي والموسيقي، والفنانين والمخرجين، سواء المتعلقة بالتعرف إلى تجارب كبرى شركات البث الفضائي، والإنتاج التلفزيوني، أو المتعلقة بمجالات التعاون والعمل لإيجاد صناعة إعلامية فنية ترفيهية عالمية ومحلية، تكون محط المهتمين من شركات ومنتجين وخبراء وصانعي محتوى من جميع أنحاء العالم.

وبحث وفد المؤسسة مع عدد من أصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج الفني مجالات بناء الشراكات مع أصحاب الخبرات المحلية والعالمية المشاركة في «برودإكس السعودية» وتعرّف إلى فرص تبادل الخبرات والمشاريع الإنتاجية التي من شأنها تطوير الإنتاج والمحتوى الإعلامي.

جاء حضور الهيئة في «برودإكس السعودية»، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكوميّة من شركات الإنتاج المرئي والمسموع، ومدن الإعلام والإنتاج، وشركات البث الفضائي، وشركات صناعة المحتوى الترفيهي، وعدد من القنوات الفضائية، وعدد من إذاعات FM.

وشهد «برودإكس السعودية» معروضات لشركات تجهيز تقنيات الصوت، وشبكات دور السينما، وشركات الترفيه والاستثمار السينمائي، وشركات تجهيز المسارح، وشركات التقنية والاتصال، وشركات التوزيع الفني، وشركات إنتاج «الأنيميشن»، وبرامج الأطفال، وشركات تجهيز الاستوديوهات.

شارك في المعرض مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والمدينة الأردنية السعودية للبث الفضائي، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة الوطنية للإعلام بمصر، وكبرى شركات الإنتاج السينمائي المصري، ومراكز التدريب الإعلامية وعدد من التلفزيونات الخليجية ومدن إعلامية عربية.