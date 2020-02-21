«القافلة الوردية» تؤكد الجاهزية لمسيرتها الـ 10

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت اللجنة المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، عن جاهزية طواقمها الطبية وفرق المتطوعين، للمشاركة في مسيرتها العاشرة التي تنطلق في 26 فبراير، تحت شعار: «لم ننته بعد»، وتستمر لغاية 6 مارس.

وكانت اللجنة عقدت سلسلة من الدورات التدريبية والورش للطواقم والمتطوعين، لتعريفهم بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها القافلة؛ حيث تطرقت في جلستها الأولى التي نظمتها 8 فبراير، وشارك فيها 30 ممرضاً وممرضة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى نمط عمل العيادات.

وقالت الدكتورة سوسن الماضي، المديرة العامة للجمعية، ورئيسة اللجنة: «منذ انطلاقها شهدت المسيرة زيادة ملحوظة في عدد كوادرها الطبية والمتطوعين؛ إذ يشارك في المسيرة العاشرة نحو 350 طبيباً وممرضة، لتقديم خدماتهم في 70 عيادة طبية دائمة ومتنقلة، يرافقهم 150 فارساً وفارسة، ينشرون الوعي بسرطان الثدي».