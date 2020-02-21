في البدء صناعة الخيال

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هل يوجد، غير العلوم، مصدر أفضل لتنمية الخيال لدى الطفل؟ الخلل الكبير في موروثنا التربوي، هو أن الخيال لم يكن هدفاً تربوياً، لا في البيت ولا في المدرسة. ساد الاعتقاد أن الشعر وحده يحتاج إلى الخيال. المأساة هي أن نسبة الأفكار في الشعر العربي، منذ الجاهلية، هي الأكثرية الساحقة قياساً على الشعر المحض. كل ما يقبل الجدل في الخطأ والصواب ليس بشعر. في الشعر لا نقول: أمنطقي موضوعي وصحيح هذا أم لا؟

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الحاجة إلى الخيال تستوي فيها الفلسفة والموسيقى، الفيزياء والشعر، الكيمياء والفنون التشكيلية، الرواية والرياضيات... ما على التربيتين الأسرية والمناهجية السعي إليه عاجلاً لا آجلاً، هو إطلاق أجنحة الخيال. يجب التقاط كل إشارة استفهامية، لفتح الآفاق أمام الأذهان الغضة. أصغر ومضة علمية في شؤون الكون والحياة تساوي مئة قصيدة. يجب انتهاز اللحظة حين يشرب الطفل الماء: أليس عجيباً أنك تشرب الشمس؟ يصيح: كيف؟ هل تمزحين يا ماما؟ يجيبه الأب: لا، يا عزيزي، إن الماء الذي تستمتع بعذوبته، مكون من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين. الشمس تنير حياتنا بحرق الهيدروجين الذي ينفجر بلا توقف في قنبلة عظيمة، ولولا ذلك ما كان على الأرض نبات أو حيوان أو إنسان.

إثارة الأسئلة وسيلة وظيفية، على الأسرة قبل المدرسة الاضطلاع بها وتفعيلها، لتأهيل أجنحة الخيال للتحليق. كل مجالات الحياة مناسبات رائعة، حول المائدة من خلال المواد الغذائية، وفي جولات النزهة التي هي دروس علمية موجهة، على شاطئ البحر، في الحدائق، في حديقة الحيوان، أمّا في المتاحف والمعارض الفنية فتلك عوالم في التاريخ والجغرافيا والفنون والحضارات، والعلوم ولا شك حين يتطرق المبحث إلى تطور الأدوات والتقنيات والصناعات. أيّ رحلة خيالية تلك التي تروي تاريخ العجلات من جذوع الأشجار إلى عجلات الطائرات إلى الطيران بلا عجلات، وتكون الخاتمة بالحديث عن الكساح بلا عجلات مثل البلدان المتخلفة التي ترى تلك الشعوب التي كانت هي الأخرى متخلفة، ولكنها حين صار زغب أجنحة خيالها ريشاً طارت بحرارة دماء إرادتها وطموحها، ونحن في جل العالم العربي على صدق وعدنا بالقعود، قاعدون، في القاع دون الدون.

لزوم ما يلزم: النتيجة الخيالية: بعكس المتصور، يمكن البدء بصناعة الخيال، فهو لا يحتاج إلى مصانع، بل إلى خيال.

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