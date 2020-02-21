شرطة الشارقة تحدّث استراتيجيتها 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الخاص بتحديث الخطة الاستراتيجية لعام 2020، الذي عُقد في قاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من الضباط .

واستعرض الاجتماع نتائج تحليل وتحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة الشارقة للعام الجاري 2020م، التي كان أهم مخرجاتها اعتماد وإطلاق (6) استراتيجيات متخصصة تغطي أهم التوجهات والتحديات، لدورها البارز في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. كما تم اعتماد وإطلاق منظومة تقييم الأداء المؤسسي الرائدة من نوعها، التي تشمل عدة محاور ومعايير شاملة، منوهاً في الوقت ذاته بأن التقييم عامل أساسي محفز على التطور وتنمية الكوادر البشرية وتحسين آليات العمل والاتصال.

وأشاد اللواء الشامسي، بالجهود المبذولة من قِبل إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، كما وجّه بالاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج التي تم إعدادها، ومضاعفة الجهود في كل مجالات العمل الشرطي.