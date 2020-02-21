شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحدّث استراتيجيتها 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الخاص بتحديث الخطة الاستراتيجية لعام 2020، الذي عُقد في قاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من الضباط .
واستعرض الاجتماع نتائج تحليل وتحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة الشارقة للعام الجاري 2020م، التي كان أهم مخرجاتها اعتماد وإطلاق (6) استراتيجيات متخصصة تغطي أهم التوجهات والتحديات، لدورها البارز في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. كما تم اعتماد وإطلاق منظومة تقييم الأداء المؤسسي الرائدة من نوعها، التي تشمل عدة محاور ومعايير شاملة، منوهاً في الوقت ذاته بأن التقييم عامل أساسي محفز على التطور وتنمية الكوادر البشرية وتحسين آليات العمل والاتصال.
وأشاد اللواء الشامسي، بالجهود المبذولة من قِبل إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، كما وجّه بالاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج التي تم إعدادها، ومضاعفة الجهود في كل مجالات العمل الشرطي.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشارقة تحدّث استراتيجيتها 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.