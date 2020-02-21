دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ما هو الهاتف الذي يحمل أفضل شاشة؟

قام خبراء موقع DisplayMate بنشر نتائج اختبارات أظهرت الهاتف الذي يحمل أفضل شاشة، وذلك من بين شاشات الهواتف الذكية الموجودة في الوقت الحالي.

ووفقاً لهؤلاء الخبراء، فإن هاتف سامسونج الجديد Galaxy S20 Ultra جاء في الصدارة، حيث تم تزويده بشاشة تعد هي الأفضل من بين شاشات الهواتف الأخرى، بحسب العديد من المعايير التي اعتمدوا عليها.

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وقال الخبراء أنهم أخضعوا الهاتف الذكي لـ 12 اختباراً مختلفاً، بما فيها اختبارات السطوع والتباين والانعكاس، حيث تم اختبار شاشة الهاتف بواسطة مقياس الطيف، الذي قام بمقارنة طول وسعة موجات الضوء الصادرة عنها وفقاً لـ 41 معياراً.

وقد أظهرت الاختبارات أن شاشة الهاتف تتميز بمعدل سطوع عال مقارنة بشاشات الهواتف الأخرى الموجودة في الأسواق حالياً، حيث يتراوح سطوع هاتف Galaxy S20 Ultra ما بين 823-1340، في حين أن شاشة هاتف iPhone 11 Pro مثلاً أعلى سطوع لها كان 905، فيما وصل سطوع شاشة هاتف OnePlus 7 Pro إلى 813.

مقارنة بين كاميرات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra alqiyady 1 مقارنة بين كاميرات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra

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جدير بالذكر أن هاتف Galaxy S20 Ultra يحمل شاشة من نوع Dynamic AMOLED، مقاسها 6.9 بوصة، وأبعادها 8.8 × 76 × 166.9 مم، بدقة 3200 × 1440 بيكسل، وكثافة بيكسلات تبلغ 511 بيكسل/الإنش الواحد، وبتردد 120 هيرتز.

ويحتوي الهاتف على معالج من نوع Exynos 990، وذاكرة وصول عشوائية سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت، وكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 12+48+108 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.المزيد:

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