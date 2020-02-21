الدفاع الجوى السعودى يعترض صواريخ أطلقها الحوثيين تجاه المملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى بأنه وعند الساعة (0030) من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.

وأوضح العقيد المالكى أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى.

وبيّن العقيد المالكي أن العاصمة (صنعاء) أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة ، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد ، مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

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