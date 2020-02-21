شكرا لقرائتكم خبر عن المنافذ الحدودية العراقية تمنع دخول الإيرانيين 3 أيام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العراقية إن المنافذ الحدودية العراقية قررت يوم الخميس منع دخول الإيرانيين ثلاثة أيام وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. يأتى ذلك بعدما علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران فى وقت سابق اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن ايرانيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس أمس الأربعاء توفيا بمشكلات فى الجهاز التنفسى مضيفة أنها اكتشفت ثلاث حالات أخرى يوم الخميس ليصل العدد الإجمالى للإصابات فى إيران إلى خمسة.