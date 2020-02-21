شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو انتشار الكلاب الضالة بأحد أحياء الرياض.. و«الأمانة» تتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت أمانة منطقة الرياض، مع شكوى مواطن من انتشار الكلاب الضالة في أحد الأحياء، حيث تشكل خطرا داهما لاسيما على الأطفال.

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ووثق مقطع فيديو شكوى مواطن من انتشار الكلاب الضالة، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حفاظا على حياة الأطفال.

وردت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، قائلة : “نرجو تزويدنا برقم البلاغ السابق حتى يتم متابعته”.