شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو انتشار الكلاب الضالة بأحد أحياء الرياض.. و«الأمانة» تتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت أمانة منطقة الرياض، مع شكوى مواطن من انتشار الكلاب الضالة في أحد الأحياء، حيث تشكل خطرا داهما لاسيما على الأطفال.
ووثق مقطع فيديو شكوى مواطن من انتشار الكلاب الضالة، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حفاظا على حياة الأطفال.
وردت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، قائلة : “نرجو تزويدنا برقم البلاغ السابق حتى يتم متابعته”.
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