إقليم هوبي بؤرة فيروس كورونا يمد تعطيل العمل إلى 11 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب إقليم هوبي الصيني، الخميس، من الشركات الاستمرار في تعليق العمل حتى 11 مارس/ آذار، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قائلًا إن المؤسسات التي تعمل على مكافحة المرض أو الوقاية منه أو تقديم الخدمات العامة الضرورية هي فقط المستثناة من ذلك.

وقالت حكومة الإقليم على حسابها على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي، إن المدارس ستظل مغلقة في تمديد جديد لتعليق العمل الذي كان في السابق مقرراً حتى 21 فبراير/ شباط. ويعد الإقليم مركز انتشار الفيروس الذي أصاب نحو 75 ألف شخص وقتل نحو 2100 شخص.