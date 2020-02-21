شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة في ليسوتو: رئيس الوزراء متهم بقتل زوجته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب مفوض الشرطة في ليسوتو، الخميس إن رئيس وزراء البلاد توماس ثاباني سيُتهم قريباً بقتل زوجته. وقتلت السيدة الأولى السابقة ليبوليلو ثاباني بالرصاص في يونيو/حزيران 2017 قرب منزلها في ماسيرو. واحتجزت الزوجة الحالية لرئيس الوزراء هذا الشهر واتهمت بالتحريض على الجريمة. وقال باسيكا موكيتي نائب المفوض «سيتم توجيه الاتهام بالقتل لرئيس الوزراء. والشرطة تعد التوجيهات، وسيتم توجيه الاتهام رسمياً على الأرجح غداً».

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