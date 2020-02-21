شكرا لقرائتكم خبر عن عدد قياسي للوحات الفنية المباعة 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيع عدد قياسي من الأعمال الفنية خلال مزادات علنية في العام 2019 مع أن قيمة السوق تراجعت عموماً بنسبة 14%، بحسب التقرير السنوي لشركة «آرتبرايس» الأكبر عالمياً في مجال بيانات السوق. وأشار التقرير إلى بيع 550 ألف قطعة، تندرج في إطار الفنون الجميلة من رسم ونحت وصور وغيرها، في مقابل 539 ألف قطعة في 2018، بلغت قيمتها الإجمالية 13,3 مليار دولار. ويعد بذلك أكبر عدد يسجل في المزادات حتى الآن. أما على صعيد الإيرادات، فقد سجلت السوق الفنية تراجعاً بنسبة 14% مقارنة بالعام 2018، حين بلغت قيمة المبيعات 15,5 مليار دولار.

وبقيت نسبة القطع غير المباعة المطروحة في المزادات مستقرة عند 38%.

وتشمل الدراسة السنوية مبيعات المزادات العلنية، وتجمع فقط اللوحات والمنحوتات والرسوم والصور وفن الرسم والفيديوهات والمنشآت الفنية والمنسوجات، وتستثني العاديات والممتلكات الثقافية المجهولة والأثاث. وسجلت فرنسا أفضل تقدم عالمي، مع نمو نسبته 18% وإيرادات بلغت 827 مليون دولار. وتجاوزت بذلك الولايات المتحدة مع إيرادات قيمتها 4,6 مليار دولار، الصين (4,1 مليار) وبريطانيا (2,2 مليار دولار).

وسجلت الصين تراجعاً نسبته 9% في مقابل 22% للولايات المتحدة و21% لبريطانيا. وتستحوذ الدول الثلاث على 82% من إيرادات السوق الفنية.

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