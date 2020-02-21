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الأردن يدين قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة فى القدس الشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بناء 2200 وحدة سكنية جديدة فى المستوطنة المقامة فى جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة، وبناء 3000 وحدة سكنية جديدة فى المستوطنة المسماة "جيفعات همتوس".

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس - رفض المملكة وإدانتها للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها ومصادرة الأراضي، وأن جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والقرارات الدولية.

وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات وفقًا لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، داعيًا المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التى تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.

 

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