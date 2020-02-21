شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا تطالبان روسيا بوقف القتال في إدلب والسماج بدخول مساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن فرنسا وألمانيا طالبتا روسيا بوقف القتال في مدينة إدلب السورية، والسماح بدخول مساعدات لسكانها.

كما أعلنت الدولتان رفضهما لوساطة روسيا وتركيا لحل أزمة إدلب.

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وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن انسحاب القوات التركية والفصائل الموالية لها من بلدة النيرب شرق إدلب، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 27 من الجيش السورى والجنود الأتراك وفصائل موالية له.

وقال مدير المرصد - فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن وتيرة الاشتباكات انخفضت بعد ساعات من المعارك العنيفة بين قوات الجيش السورى والقوات التركية، فى حين تمركزت نقاط تركية جديدة فى محيط البلدة".

وأوضح أن جنديين تركيين قتلا وأصيب 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف البلدة، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة الموالية لأنقرة، كما أسفرت المواجهات عن مقتل 11 من قوات الجيش السورى.