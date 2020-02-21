واشنطن: تسيير النظام السوري رحلات إلى مطار حلب "وقاحة"

واشنطن / الخليج 365

وصفت الولايات المتحدة، الخميس، إعادة تسيير نظام بشار الأسد، الذي ما زال يقصف محافظة إدلب، رحلات جوية إلى مطار مدينة حلب بأنها "وقاحة".

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزير الخارجية مورغان أورتاغوس، في تغريدة عبر "تويتر".

وقالت أورتاغوس: "الأسد الذي يمطر أهالي إدلب بالبراميل يعلن بوقاحة إعادة تسيير رحلات جوية دموية من دمشق إلى مطار المجازر في حلب، هذا ليس ما يحلم به السوريون، إنهم يعيشون في كابوس الموت والدمار".

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وأغلق مطار حلب عقب سيطرة المعارضة السورية على المدينة عام 2013، وبعد استعادتها من قبل نظام الأسد بدأ تسيير رحلات تجريبية عام 2017.

وهبطت في المطار، الأربعاء، أول طائرة ركاب مدنية تابعة لــ"مؤسسة الطيران العربية السورية" لتكون أول رحلة منتظمة تهبط به منذ 8 سنوات.

وقتل عشرات الآلاف في هجمات شنها نظام الأسد على حلب التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد بدعم من روسيا وإيران.



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