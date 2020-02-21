هاتفيا.. أردوغان وتميم يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الدوحة / الخليج 365 بحث أمير قطر تميم بن حمد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان٬ الخميس، التطورات الإقليمية والدولية. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم مع الرئيس التركي اليوم، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). وذكرت الوكالة أنه تم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها". Advertisements وأضاف أن الاتصال تطرق أيضا إلى "مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية". يأتي الاتصال بين الزعيمين في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها الملفين الليبي والسوري. وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

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