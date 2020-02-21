أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول

إسطنبول / الخليج 365 استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج في إسطنبول. وأفاد مراسل الخليج 365 بأن لقاء أردوغان والسراج جرى في قصر دولمه بهتشة الرئاسي. ولم ترشح تفاصيل على الفور بشأن ما جرى خلال اللقاء، الذي يأتي في وقت تسعى فيه تركيا إلى إحلال السلام في ليبيا ووقف الهجوم على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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