في أولى مواجهات تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 .. وفي صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجـدة

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – يحيى العمودي – جدة : نجح منتخبنا السعودي الأول لكرة السلة في تحقيق الفوز في أولى مبارياته في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 على المنتخب القطري ضمن المجموعة الخامسة التي تضم بجانبهما منتخبي سوريا و إيران .

وقدم لاعبو الأخضر عرضاً مبهراً في بداية اللقاء وسط تفاعل جماهيري كبير استطاع معه أن يتقدم بالنتيجة ويوسع الفارق في أول سبع دقائق من الربع الأول 18 – 5 ثم 22-7 والتي كانت هي الانطلاقة المثالية للسيطرة على مجريات المباراة بعد ذلك , حيث استطاع منتخبنا الوطني إنهاء الربع الأول بنتيجة 27-18 .

واستمر الأداء في تصاعد إيجابي في الشقين الدفاعي والهجومي على حد سواء حيث استطاع المدير الفني لمنتخبنا الوطني الكابتن علي السنحاني من تسيير مجريات الربع الثاني كما يريد واستطاع كبح جماح المنتخب القطري و ايقاف محاولاته للحاق بالأخضر ومواصلة التقدم بالنتيجة حتى أنهى الربع الثاني بنتيجة 42-32 .

بدأ المنتخب القطري الربع الثالث بداية قوية واستطاع تقليص الفارق الى 6 نقاط لكن سرعان ما عاد لاعبو الأخضر للقاء و أعادوا الفارق إلى 10 نقاط واستمر الأداء متكافئاً بين المنتخبين مع أفضلية لنجوم منتخبنا في الأداء الدفاعي الذي كان يدافع بشكل جيد مع وجود بعض الهفوات الدفاعية التي تسببت في تراكم الأخطاء الشخصية على الثلاثي محمد ومثنى المرواني و محمد السويلم والتي كانت هي النقطة الأبرز التي أثرت بعض الشيئ على المستوى الدفاعي , لكن خبرة وتمرس الثلاثي جعلتهم يتجاوزون هذه النقطة بنجاح تام لينتهي الربع الثالث بنتيجة 58-45 لمنتخبنا السعودي مع خروج لاعب منتخب قطر فارس افيديتش متأثراً بالاصابة .

عاود المنتخب القطري بداية الربع الرابع كما بدأه في الثالث لكن هذه المرة استطاع أن يتحرك بشكل أكثر فاعلية هجومياً ودفاعياً حيث استطاع تسجيل 7 نقاط متتالية واستطاع أن يوقف المنتخب السعودي عن التسجيل لقرابة 5 دقائق حيث أوصل النتيجة لتصبح 52-58 , حينها تدخل مدرب المنتخب السعودي الكابتن علي السنحاني بتبديل أعاد فيه مثنى المرواني للمباراة , هذا التبديل كان نقطة التحول و إنهاء المغامرة القطرية بالكامل , حيث توقف المنتخب القطري عن التسجيل لثلاث دقائق متتالية أحرز فيها الأخضر 9 نقاط متتالية في حين لم يتمكن المنتخب القطري بعدها سوى الاعتماد على الرميات الحرة كمحاولة بائسة للحاق بالنتيجة وسط غياب تام لأفضل لاعبيه عبدالرحمن سعد عن التسجيل حيث لم يسجل سوى 8 نقاط فقط , ومضت الدقائق الأخيرة كما أراد مدرب ولاعبو الأخضر وأنهوا المباراة بنتيجة 68 – 57 , وحصل قائد منتخبنا الوطني الكابتن محمد حسن على جائزة أفضل لاعب بالمباراة بعدما أحرز (Double Double) بتسحيله 13 نقطة و 12 متابعة هجومية ودفاعية و 3 تمريرات حاسمة .

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بعد المباراة اجري المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبين حيث ثمّن مدرب المنتخب القطري الصربي بانوس يانيرا حفاوة الاستقبال من الجانب السعودي وحسن الاستضافة و تقديم كامل الخدمات لهم , وعبر عن رضاه عن أداء لاعبي فريقه مشيراً إلى أن الخبرة تنقص لاعبي منتخب قطر الذي يتراوح متوسط أعماره بين 21 – 22 عام باستثناء قائد المنتخب محمد يوسف ذو الـ 37 عام , وأعاد سبب الخسارة إلى أن لاعبيه دخلوا اجواء المباراة متأخراً بعد أن طارت النتيجة وأصبح المنتخب السعودي هو المتحكم بمجريات اللقاء .

ثم حضر مدرب المنتخب السعودي الكابتن علي السنحاني للمؤتمر الصحفي برفقة لاعب المنتخب الكابتن فهد السالك , حيث شكر الكابتن علي بداية جميع لاعبي فريقه على الأداء الرجولي والقوي مبدياً رضاه التام عن مستوى لاعبيه حيث أشار لهم بضرورة الضغط المباشر وتحجيم لاعبي المنتخب القطري عن التسجيل واستثمار كل فرصة متاحة للتسجيل والتركيز بشكل كامل على اللقاء وعدم التأثر بأي عوامل خارجية , من جانبه أشار الكابتن فهد السالك إلى أن التعليمات التي وجهت له بعمل رقابة لصيقة على أخطر لاعبي قطر الهداف عبدالرحمن سعد أثمرت عن نجاحها لكنها أثرت على أدائه الهجومي في مجريات اللقاء واعداً بتقديم مستوى أفضل في اللقاء القادم .

وسيلعب منتخبنا لقاءه الثاني يوم الأحد القادم أمام المنتخب السوري الذي خسر لقاءه الأول أمام منتخب ايران بنتيجة 94-48 , وسيكون اللقاء في ذات الصالة صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية للألعاب المختلفة بجدة في لقاء بالغ الأهمية , حيث ينتظر من الجمهور السعودي الحضور الفعال والمؤثر فالفوز فيه سيعطي أفضلية الصدارة والاقتراب خطوة أكثر نحو التأهل المنتظر .

الجدير بالذكر أن نظام التصفيات ينص على اللعب بنظام المجموعات يتأهل بعدها صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الستة لنهائيات كأس آسيا مباشرة و سيترشح أفضل ستة من أصحاب المركز الثالث للعب تصفيات إلحاقية فيما بينهم يتأهل منها أفضل أربع منتخبات لنهائيات كأس آسيا .