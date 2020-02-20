شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة وأتربة وانخفاض حاد في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، يوم غد الجمعة، بمشيئة الله.
كما تشمل الحالة الجوية استمرار انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن عودة تأثير التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة على شمال ووسط وشرق المملكة وفرصة لهطول أمطار على شمال المملكة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.
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