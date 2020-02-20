شكرا لقرائتكم خبر عن المُختَّطف منذ 20 عاما.. يوسف العماري في أول ظهور له بين أهله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ظهر الشاب المختطف يوسف العماري المختطف منذ ولادته في مستشفى الولادة والنساء بالدمام عام 1417 ،وھو الذي عثر علیه مع شاب آخر، برفقة سیدة خمسینیة.

وأعرب الأب عن سعادته بعد عودة ابنه حيث قدم الشكر من خلال “قناة الإخبارية” للجهات الأمنية على جهودها لعودة ابنه.

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وعاد الشاب يوسف العماري إلى منزل عائلته بعد أن أكدت نتائج الحمض النووي DNA تطابق البصمة الوراثية بينه وبين أبيه.

يذكر أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية كانت أعلنت في وقت سابق، عن التوصل إلى هوية شابين يبلغان من العمر 20 عاماً، بعد اختطافهما وهما حديثي الولادة من داخل مستشفى الولادة بالدمام، وهما محمد العماري وموسى الخنيزي؛ توصلت إليهما الجهات الأمنية بعد القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر تقدمت لاستخراج هويات وطنية لمواطنين ادّعت أنهما لقيطان.

واكتشفت الجهات المختصة بعد ذلك، ضمن مجريات التحقيق، مخطوف ثالث لدى خاطفة موسى الخنيزي ومحمد العماري قبل أكثر من 20 عاما.

وزعمت المواطنة، أنها عثرت عليهم منذ قرابة عشرين عاماً، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما، إلا أن فطنة رجال الأمن مكنتهم من كشفها.