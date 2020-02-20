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حريق في دبي والسلطات تخمد النيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

حريق في دبي والسلطات تخمد النيران

متابعات_الخليج 365

تمكنت السلطات في إمارة دبي الخليجية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في أحد الأبراج.

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وتعاملت فرق الدفاع المدني مع الحريق، الذي اندلع في الواجهة الخارجية لبرج "دجى"، المطل على شارع الشيخ زايد في دبي.

وأخلت الفرق المختصة البرج من جميع ساكنيه، كإجراء وقائي، ولم ترد تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

يشار إلى أن ​حريقا اندلع في سفينة قبالة ساحل دبي بالقرب من فندق برج العرب الفخم، في شهر يناير/ كانون الثاني، ولكنه تلاشى.

وقال شاهدان لـ "رويترز" إنه كان بالإمكان رؤية عمود من الدخان الأسود الكثيف يبدو أنه يتصاعد من سفينة أو قارب من الشاطئ بالقرب من فندق برج العرب الفخم، ولم يتضح حجم السفينة.

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