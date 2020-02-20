اختتام تمرين "أمن الخليج العربي 2" في دبي

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دبي: حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ختام تمرين "أمن الخليج العربي 2" الذي نظمته وزارة الداخلية واستضافته أكاديمية شرطة دبي الخميس.

و بدأ الحفل بعزف فرقة موسيقى وزارة الداخلية السلام الوطني لدولة الإمارات و تليت بعده آيات من القرآن ثم جرت عروض عسكرية للفرق الأمنية المشاركة في التمرين.

وقد نفذت العناصر والآليات المشاركة عملية وهمية لاعتراض موكب إحدى الشخصيات المهمة من قبل عناصر إرهابية اعترضت سبيل الموكب، وتم التعامل معهم بسرعة قياسية.

وجرى في العملية الافتراضية الثانية تحرير رهائن تم اختطافهم من قبل إرهابيين في حافلة نقل عامة.

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كما وقعت عملية مداهمة فندق ومركز تجاري احتجز فيهما رهائن من المدنيين من قبل عناصر ارهابية تمكنت من الدخول إلى الفندق والمركز التجاري.

وجرى التعامل مع هذه العملية "بحكمة وعزيمة رجال أشداء شاركت فيها طائرات مروحية وآليات سلالم ومدرعات وسيارات نقل واسعاف ودراجات هوائية"، بحسب بيان إماراتي.

وقال الشيخ محمد إنّ "العروض و التجارب العملية والأداء الرائع للعناصر الأمنية و الشرطية التابعة لوزارات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت عكست الكفاءة العالية والجهوزية التامة".

وشدّد على "أهمية التنسيق الدائم والتكامل بين جميع الجهات المعنية بأمن و استقرار و سلامة دول الخليج العربية وشعوبها".