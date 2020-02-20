شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب القوات التركية من بلدة النيرب بإدلب بعد مواجهات عنيفة مع الجيش السورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، اليوم الخميس، بانسحاب القوات التركية والفصائل الموالية لها من بلدة النيرب شرق إدلب، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 27 من الجيش السورى والجنود الأتراك وفصائل موالية له.
وقال مدير المرصد - فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن وتيرة الاشتباكات انخفضت بعد ساعات من المعارك العنيفة بين قوات الجيش السورى والقوات التركية، فى حين تمركزت نقاط تركية جديدة فى محيط البلدة".
وأوضح أن جنديين تركيين قتلا وأصيب 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف البلدة، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة الموالية لأنقرة، كما أسفرت المواجهات عن مقتل 11 من قوات الجيش السورى .
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