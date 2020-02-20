"النفط الليبية": قوات حفتر تقصف خزان غاز مسال جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الخميس، قصف خزان لغاز النفط المسال في مستودع طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، بقذيفة أطلقتها قبل يوم ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن القذيفة تسببت في احتراق الخزان بالمستودع التابع لشركة البريقة لتسويق النفط.

وأضاف أنه "لحسن الحظ، كان الخزان فارغا تقريبا، ولم يُخلّف هذا الحادث أية خسائر في الأرواح البشرية، إلا أنّه تسبب في حدوث أضرار مادية".

ونقل البيان عن رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، قوله: "نحن نشاهد منشآت قطاع النفط والغاز تُدمّر أمام أعيننا يومًا بعد يوم".



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وأضاف صنع الله: "هذه جريمة جديدة بحق الشعب الليبي الذي لا يزال يعاني، بينما تحاول قوى أجنبية (لم يحددها) تنفيذ أجنداتهم في بلدنا، ويجب ألا تمر تلك الجرائم من دون عقاب".

ووفق البيان نفسه، سبق أن جرى إخلاء مستودع طريق المطار، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد استهدافه عدة مرات؛ ما عرض حياة الموظفين للخطر.

وتتواتر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.