صحيفة الخليج الالكترونية التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. وكان بومبيو وصل اليوم الخميس إلى المملكة والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.