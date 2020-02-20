الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الزمالك، لقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وسجل للأهلي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأضاع محمد هاني وأليو بادجي، وسجل للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

وحقق الزمالك، ثاني بطولاته تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي، وخسر الأهلي أول بطولة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.